Splitgate 2 annonsert, planlagt lansert i 2025 på PC og konsoller

Her om dagen rapporterte vi om nyheten om at utvikleren 1047 Games hadde en kunngjøring på trappene, en kunngjøring som så ut til å referere til avsløringen av Splitgate 2. Det var helt sant.

1047 har nå løftet forhenget på Splitgate 2 og bekreftet at det blir en "større og bedre" oppfølger som vil lanseres i 2025 på PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 og PS5.

Spillet vil igjen tilby førstepersons action og portalhopping-mekanikk, men vil styrke det med tre unike fraksjoner å velge mellom som tilbyr unike spillestiler, konkurransestrategier og loadouts. Dette vil bli supplert med et utvalg av arenaer, våpen og moduser, og spillet vil kunne spilles enten alene eller med venner.

1047 har sagt at det vil være det første spillbare arrangementet knyttet til spillet i løpet av de kommende ukene, at det vil være til stede og spillbart på Gamescom, og at en ledsagende tegneserieserie er i produksjon som vil utforske bakgrunnshistorien til spillet.

Mens vi venter på ytterligere informasjon, må du huske å sjekke ut kunngjøringstraileren nedenfor.