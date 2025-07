Splitgate 2 har mistet 96 % av spillerne siden lanseringen for en måned siden

HQ

Splitgate 2 hadde premiere for litt over en måned siden. Etter suksessen med det første spillet vokste utviklingsteamet fra 15 til 200 personer, og 1047 Games fikk sjansen til å lage sin drømmetittel, som fikk en flott start. Men kommunikasjonen har vært både tonedøv og kontroversiell, og etter offentlige tvister om saker som overprisede mikrotransaksjoner, klager fra studioet om konkurrerende serier og en "Make FPS Great Again"-caps på Summer Game Fest fra grunnlegger Ian Proulx har ting vært mer skjelvende.

I går ble det satt et nytt lavmål for spillet på Steam da det ifølge SteamDB bare var 909 personer online ved lunsjtid som spilte. Dette er selvfølgelig ikke bærekraftige tall og markerer et fall på 96% i spillerbasen på ganske nøyaktig en måned.

I et innlegg på Reddit skriver studioets community manager at de er klar over problemene som har vært, og legger til at små endringer ikke vil redde spillet, men sier samtidig at de tror på en fremtid for det:

"...vi er enige i at mindre forbedringer alene ikke vil være nok til å rette opp skuta og holde et større publikum engasjert.

Teamet vårt har fortsatt tro på fremtiden til Splitgate 2. Det er ingen tvil om at det ble gjort feil, men vi gir ikke opp."

Spiller du Splitgate 2 selv, og hva synes du om det?