Splitgate 2 når tre millioner nedlastinger

Det ser ut til at Splitgate 2 har vært en ganske stor suksess for utvikleren 1047 Games. Arenaskytespillet kom for seks dager siden, og på den tiden har det samlet hele tre millioner nedlastinger, noe som betyr at det i gjennomsnitt har blitt lastet ned rundt 500 000 ganger om dagen siden lanseringen.

Når vi snakker om denne store bragden, sier 1047: "Fra sovesalen til lanseringen av Splitgate 2. Det har vært en vanvittig reise, og vi hadde ikke vært her uten vårt utrolige fellesskap."

Skytespillet har likevel blitt møtt med en viss grad av kontrovers, med hyperdyr kosmetikk og bisarre opptredener og uttalelser fra utviklerens administrerende direktør under Summer Game Fest også. Dette påvirket ikke vår mening om spillet, ettersom vi var svært imponert over Splitgate 2, som du kan se i vår fulle anmeldelse.