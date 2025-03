Splitgate 2s Open Alpha så over 500,000 XNUMX spill som ble spilt

HQ

Splitgate 2 Open Alpha ble nylig avsluttet. Etter en kort stund med å la fansen hoppe inn i spillet og oppleve en tidlig smak av hva utvikleren 1047 Games har i vente, er alfaen avsluttet, og nå har vi en haug med informasjon om spillertendenser i den.

Delt som en del av en lang infografikk, så alfaen over 500,000 59 spill som ble spilt, over XNUMX millioner drap skjedde, over 20 millioner portaler gytt, mer enn en million bonks med BFB, en 200% vekst i nye spillere, flest drap tilskrevet Aeros Assault Rifle og flest kraftvåpen dreper i stedet tilskrevet Aeros Dual SMG, og en hane oppdaget også.

Hele infografikken kan sees nedenfor, og for mer om Splitgate 2, kan du lese eller se vår siste forhåndsvisning her eller nedenfor.