Spørsmålet til en million dollar: Vil Nintendo Switch 2 bli utgitt i regnskapsåret 2025?

Nintendo legger frem sin finansielle rapport i morgen, tirsdag 7. mai, med en oppdatering av salgstallene for Nintendo Switch og spillene, og mange av oss lurer på om dette også vil være tidspunktet for selskapet til å avsløre informasjon om sin neste konsoll, etterfølgeren til Nintendo Switch.

Selvfølgelig er vi brukere ikke de eneste som er interessert i hva Nintendo har å si i morgen, men det ser ut til at investorer allerede har blitt oppdatert. Et bedriftsdokument som Nintendo Japan ga ut i mars i fjor, har nå dukket opp, og sier at det har vært i dialog med investorer om den nåværende statusen til Nintendo Switch og den kommende konsollen, samt den potensielle forretningseffekten av overgangen mellom den nåværende maskinvaren og etterfølgeren.

Dette betyr at Nintendos viktigste finansielle partnere allerede kjenner til veikartet for Nintendo Switch 2 (eller hva den vil bli omdøpt til i fremtiden), og etterlater døren åpen for en mulig lansering i inneværende regnskapsår 2025 (som avsluttes 31. mars 2025). Med dette i tankene, så vel som den nåværende posisjonen til Nintendo Switch (som kan nå topplasseringen blant de mest solgte konsollene i historien, hvis Jim Ryan "mislyktes" i beregningene sine for PS2), bør kunngjøringen gjøres før heller enn senere.

Vi vet allerede at Nintendo ikke vil være til stede på Gamescom i august, så vi kan bare anta at det japanske selskapet forbereder en slags egen begivenhet for å presentere sin plan for fremtiden for verden. Vil det være i morgen?