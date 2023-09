Spyro Reignited Trilogy har solgt over ti millioner enheter

HQ

Det er snart fem år siden Toys for Bob og Activision Blizzard lanserte Spyro Reignited Trilogy, som består av virkelig godt gjennomførte remastere av den søte dragens tre første eventyr.

Samlingen fikk strålende kritikker, deriblant fra Silje. Derfor er det godt å se at remasterene tydeligvis har gjort det veldig bra salgsmessig også, ettersom den offisielle X-kontoen for serien nettopp avslørte at den har passert ti millioner solgte enheter.

Det er foreløpig ikke kjent at noen Spyro-tittel er under utvikling, men med et slikt resultat kan vi tenke oss at det i det minste er noe Activision Blizzard vurderer.

Ville du vært interessert i et nytt Spyro-eventyr?