Square Enix bekrefter Dragon Quest VII Reimagined ikke vil tilby oppgraderingspakke og vil komme på et spillnøkkelkort på Switch 2

HQ

Hvis du starter et Dragon Quest på én plattform, må du fullføre det på samme plattform. Eller i det minste på samme versjon av spillet. Square Enix har nok en gang bekreftet denne merkelige holdningen, der de må lage forskjellige, inkompatible versjoner av sine Dragon Quest-utgivelser. Dette gjelder ikke PC, PS5 eller Xbox, men på Nintendo Switch-konsoller er det en annen historie.

Dragon Quest VII Reimagined Switch 1 og Switch 2 vil ha separate versjoner, og det vil ikke være mulig å oppgradere Switch 1-versjonen til det nyere systemet. Når det gjelder den fysiske versjonen av Dragon Quest VII Reimagined på Nintendo Switch 2, har selskapet dessuten allerede bekreftet (takk, RPG Site) at det vil være et av de beryktede Game Key Cards, et format som spillere (spesielt de i Japan, som Nintendo konsulterte) ikke akkurat liker.

Når du vet dette, er du klar over plattformvalget ditt når Dragon Quest VII Reimagined kommer? Husk at spillet vil bli utgitt over hele verden 5. februar 2026.