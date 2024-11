Square Enix er svært forsiktige med å oversvømme markedet med HD-2D-titler

HQ

Dragon Quest III HD-2D Remake har blitt en braksuksess, og viser fortsatt den enorme interessen for å gjenskape klassiske Square Enix-titler. Men selv om den såkalte HD-2D-stilen har blitt hyllet og elsket etter titler som blant annet Live A Live og Octopath Traveller II, er ikke Square Enix spesielt raske til å lage spill med denne stilen.

Så hvorfor er det slik? Dette svarer nå produsent Masaaki Hayasakai på i et Bloomberg-intervju, der han forteller at det er en bekymring for at spillerne skal gå lei av grafikken hvis det kommer for mange spill som bruker den, men at selskapet også er bekymret for at folk skal gå lei og tro at konseptet er dødt hvis det kommer for få spill:

"Hvis vi lanserer for mange spill etter hverandre, vil det føre til at folk går lei av disse spillene. På den andre siden, hvis det går for lang tid mellom lanseringene, kan det også føre til at serien ikke virker like levende og robust lenger. Det er et følsomt tema. Det er noe som selv mine overordnede hele tiden er usikre på og grubler over."

En vanskelig balansegang, selvsagt. Hva synes du om tempoet i HD-2D-premierene? Vi minner om at den samme Hayasakai nylig sa at hans drømmeprosjekt ville være en HD-2D-remake av Final Fantasy VI, noe du kan lese mer om her.