Square Enix har ingen problemer med å anbefale Balan Wonderworld

HQ

Tidligere regissør på det enormt kritiserte Balan Wonderworld, Yuji Naka, har nylig uttalt at han mener at Square Enix har skylden for at spillet ble såpass dårlig, blant annet fordi de forhastet utviklingen og ikke var villige til å bruke nok penger på det.

Faktisk sa han i sin opprinnelige uttalelse at "det er en skikkelig skam at Balan Wonderworld ble sluppet i den tilstanden det ble". Alt dette til tross, så har Square Enix stort sett viftet kritikken til side. I deres seneste finansmøte sa de at Balan Wonderworld er et spill "som vi anbefaler med tillit."

Dette har spilljournalist Takashi Mochizuki skrevet via Twitter. Square Enix nektet å belyse saken ytterligere.