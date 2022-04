Sonic-skaperen sier Square Enix har skylden for dårlig Balan Wonderworld

HQ

Selv om Yuji Naka ikke akkurat har gitt oss mange slagere etter at han skapte Sonic the Hedgehog ble mange meget spente da han viste frem Balan Wonderworld for første gang. Dessverre viste det seg relativt raskt at dette mildt sagt ikke ville bli noe særlig bra, og endte opp med å bli en stor flopp. Siden den gang har vi fått både ett og to tegn på at Naka-san var langt fra fornøyd med spillet selv, noe som endelig har blitt bekreftet på en interessant måte.

Yuji Naka har nemlig skrevet en omfattende Twitter-tråd hvor han avslører at samarbeidet med Square Enix faktisk ble avsluttet seks måneder før Balan Wonderworld ble lansert siden selskapet prøvde å sparke han. Ifølge Naka-san skyldtes dette blant annet at han hadde kritisert dem for å ikke lage unik original musikk til spillet og at han krevde å få mer tid til å fikse mange av problemene til det. Han kaller regelrett at Square Enix tilsynelatende er et dårlig selskap som ikke bryr seg om fansen ved å forhaste lanseringen av Balan Wonderworld siden det ikke var villige til å bruke mer tid og penger på det.

Grunnen til at dette først ser dagens lys nå er at en rettsak mellom han og Square Enix er avsluttet, så Naka-san har lov til å avsløre hva som skjedde bak kulissene. For å gjøre en lang historie kort avsluttes tråden med følgende melding:

"Personlig føler jeg at det er en skikkelig skam at Balan Wonderworld ble sluppet i den tilstanden det ble. Jeg ønsket å gi verden et action-spill i all sin prakt. Siden jeg ikke fikk mulighet til dette vil jeg si at Square Enix og Arzest er selskaper som verken bryr seg om spillene sine eller fansen."

Dermed kan vi nok være veldig trygge på at de to aldri samarbeider igjen.