Square Enix hyller « Octopath Traveler med en luksusutgave av Primrose-figuren

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Octopath Traveler -serien er en av Square Enix' mest interessante nyere utgivelser. Den markerer en tilbakevending til deres klassiske rollespill, komplett med fantastisk vakker HD-2D-grafikk og en overordnet fortelling som fletter sammen de åtte karakterenes vidt forskjellige historier.

I går rapporterte vi at de to første spillene i serien endelig skal få egne Switch 2-versjoner, som allerede har blitt lansert i Japan, men som blir tilgjengelige her 1. oktober. Hvis du ønsker å fordype deg enda mer i serien, tilbyr Square Enix nå en figur som forestiller seriens kanskje mest elskede karakter: hevneren og danseren Primrose.

Primrose er 26,5 centimeter høy og koster ¥37 400 (£172/€202), og beskrives som følger:

«Primrose, danseren fra «Octopath Traveler, debuterer som figur takket være Square Enix! Hun er avbildet midt i en opptreden, med de metalliske elementene i kostymet som virvler rundt henne mens hun snurrer. De rød-oransje klærne og de brune lærelementene i kostymet står i kontrast til hennes glatte hud og mørke hår; øynene hennes ser ut til å være rettet langt bort mens hun danser. Sokkelen er inkludert.»

Hvis du føler at dette er en figur du både ønsker deg og fortjener, kan du forhåndsbestille ditt eksemplar gjennom Hobby Link Japan og andre; den kommer ut i mai 2027.

Square Enix

Square Enix

Square Enix

Square Enix