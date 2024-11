Square Enix overfører Octopath Traveler: Champions of the Continent til NetEase

HQ

Det er virkelig en betimelig kunngjøring som Square Enix nylig kom med om å "pleie" HD-2D-teknologien sin for å unngå overutnyttelse. Suksessen til Dragon Quest III HD-2D Remake har revitalisert sjangeren, som i 2020 til og med våget å bringe teknologien til en mobiltittel kalt Octopath Traveler: Champions of the Continent. Denne tittelen var en forløper til den opprinnelige Octopath Traveler, som hadde en viss suksess i Asia, men ikke så mye i den påfølgende utgivelsen i Vesten to år senere. Og nå ser det ut til at Square Enix ikke lenger vil bruke ressurser på spillet der heller.

Som rapportert av produsentene Hirohito Suzuki og Takahiro Inoue i en uttalelse på X, vil ledelsen og fremtidig utnyttelse av Octopath Traveler bli fullstendig overført til NetEase den 16. januar 2025. Alt innhold som er klargjort for utgivelse vil også bli overført til den kinesiske utgiveren slik at de kan publisere det, så dette bør ikke nødvendigvis være slutten for spillet.

Har du prøvd Octopath Traveler: Champions of the Continent, og hva synes du?