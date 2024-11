S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er allerede det mest solgte spillet på Steam

HQ

Det føles nesten litt surrealistisk å si det, men det er mindre enn tre dager til utgivelsen av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Spillet har nesten blitt litt sagnomsust før det i det hele tatt er utgitt som følge av de vanskelighetene studioet GSC Game World har gått gjennom som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Den ukrainske utvikleren har både fått ansatte drept og blitt tvunget til å flytte studioet til utlandet under produksjonen. Senest i forrige uke kunngjorde Russland at det kan være en terrorhandling å kjøpe spillet i det hele tatt.

Mange håper selvfølgelig at det vil leve opp til løftene og by på et skikkelig fint actioneventyr i den forbudte sonen rundt det havarerte atomkraftverket Chornobyl. Det kommer vi tilbake til i vår anmeldelse senere denne uken, men vi kan allerede nå si at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommer til å få en skikkelig fin premiere.

Hazzador Gamin påpeker via Threads at spillet allerede er det bestselgende spillet på Steam (det første spillet, Counter-Strike 2, er gratis å spille). For Xbox vil det være mange som spiller via Game Pass, så det virker sannsynlig at vi vil få pressemeldinger om svært høye spillertall kort tid etter premieren på onsdag.

Som oversikten viser, ser det også ut til å være stor interesse for Microsoft Flight Simulator 2024, som lanseres i morgen. Den ligger for tiden som nummer tolv på toppsellerlisten på Steam.