S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nådde 113 587 samtidige spillere bare timer etter lanseringen

Vi mistenkte ganske mye at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ville få en flott start på Steam etter at vi forleden fortalte deg at det toppet salgslistene. Dette viste seg å stemme, ettersom vi vet fra SteamDB at bare timer etter utgivelsen i går ettermiddag utforsket totalt 113 587 personer den forbudte sonen.

Det er imponerende i seg selv, men det er verdt å huske at Game Pass-abonnenter også kan få tilgang til spillet via abonnementstjenesten, som ikke er inkludert i disse tallene. For å sette resultatene i perspektiv med noen andre nylige store utgivelser, har disse nylig lanserte titlene i beste fall nådd så mange samtidige spillere på Steam:



Dragon Ball: Sparking! Zero - 122 554



Dragon Age: The Veilguard - 89 418



Metaphor: ReFantazio - 85 961



Sonic X Shadow Generations- 7894



Horizon: Zero Dawn Remastered - 2538



Lego Horizon Adventures - 602



Ofte har tallene en tendens til å vokse ytterligere i løpet av åpningshelgen, så vi får se om S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har vokst ytterligere søndag kveld.

Du kan lese hva vi synes om spillet i vår anmeldelse, det er ute nå på PC og Xbox Series S/X og er inkludert i Game Pass.