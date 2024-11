S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl får en oppdatering denne uken

HQ

I forrige uke var det endelig i gang. Etter flere år med forsinkelser på grunn av Russlands krig slapp den ukrainske utvikleren GSC Game World endelig S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Selv om spillet ble møtt med gode anmeldelser og høyt salg har det også blitt rapportert om bugs og andre problemer.

Heldigvis vil mye av dette bli rettet denne uken, ettersom utviklerne har kunngjort at den første oppdateringen er på vei til både PC og Xbox Series S/X. Oppdateringen ser ut til å fokusere hovedsakelig på tekniske mangler, men den vil også fikse noen ubalanserte elementer som prislapper på modifiserte våpen og hvordan NPC-karakterer oppfører seg i visse situasjoner. Her er hele listen :

Krasjfikser, inkludert:

Problemer og feil i minneallokering, som tidligere førte til at spillet ble avsluttet uventet, spesielt i forbindelse med rendering, skjelettmasker og oppdragsrelaterte mellomsekvenser.

Retting av progresjonen i hovedoppdraget, inkludert:

Flere feil som blokkerer progresjonen i hovedoppdraget, NPC-er som setter seg fast i objekter, feil oppdragsmarkører og problemer med oppdragsrelaterte mellomsekvenser.

Revisjon av hovedoppdragene (som Visions of Truth eller A Minor Incident) for å sikre jevne overganger, slik at man unngår sjeldne tilfeller der spillere ikke kan gå videre.

Justeringer av gameplay og balanse, inkludert:

Fikse prisen på våpen med oppgraderinger installert sammenlignet med verdien uten tilbehør.

NPC-atferd, inkludert måten de oppfører seg på når de mangler et tilfluktsrom under utslippene.

Kuttscener og visuelle rettelser, inkludert :

Ansiktsanimasjoner som en sjelden gang mangler, feilplasserte NPC-er og visuelle inkonsekvenser som løsrevne hoder og klær som klipper.

Kvalitets- og stabilitetsforbedringer av de visuelle effektene.

Softlock-fikser, inkludert:

Problem der spillere ikke kunne lukke handelsskjermen etter å ha satt ammunisjon i feil spor mens de spilte på en gamepad.

Forbedringer av brukergrensesnittet, inkludert :

Oppdragsvarsler vises nå riktig under dialoger.

Korrigerte tekster og manglende interaksjonsmeldinger.

Skal rettes opp i fremtidige oppdateringer:

Feilrettinger av døde soner på analoge pinner.

Feilrettinger i A-Life-systemet.

Hvis du vil spille S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er det ute nå på både PC og Xbox Series S/X, og det er også inkludert i Game Pass.