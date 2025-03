S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Patch 1.3 kommer med godt over 1000 rettelser

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ble ganske godt anmeldt ved lanseringen, men fans og kritikere bemerket at spillet var fullt av bugs, noe som utvikleren GSC Game World siden har forsøkt å fikse.

Den første oppdateringen i år brakte 1700 rettelser og forbedringer til spillet, og Patch 1.3 klarer hele 1200+ endringer. AI vil nå være mer responsiv, med fiender som lettere oppdager fotsporene dine, og mutanter beveger seg jevnere under kamp. Noen artefakter har også fått noen nerver, noe som kan gjøre kampene litt vanskeligere.

Men det er også forbedringer andre steder for å holde deg i live mens du streifer rundt i sonen, i tillegg til nye dødsskjermer, ekstra lyd og animasjoner som gjør at spillet generelt føles mer komplett, inkludert nye VFX-dyr og en ny type anomali. Sjekk ut de lange oppdateringsnotatene her.