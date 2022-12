HQ

Vi har forståelig nok ikke hørt mye om S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl etter at ukrainske GSC Game World utsatte spillet til 2023 med en trailer i sommer, men utviklerne ønsker å forsikre oss om at ting går bedre nå. Dette gjør de med en siste trailer før vi går inn i lanseringsåret.

Som forventet får den nye traileren for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spillet til å se stadig bedre ut med imponerende grafikk, interessante omgivelser, en deilig atmosfære og et fascinerende univers.