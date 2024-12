S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyls første "store oppdatering" fikser mer enn 1800 feil

HQ

Horisonten ser lysere og lysere ut for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Tittelen har dekket utviklingskostnadene sine fullstendig, og flere og flere spillere fortsetter å bli med på utforskningen av sonen, selv om den fremdeles ikke var helt perfekt. Derfor vil den store oppdateringen som GSC nettopp har gitt ut, helt sikkert begeistre mange mennesker.

Studioet har gitt ut en gigantisk oppdatering som fikser ikke mindre enn 1 800 kjente feil i spillet. Oppdateringen er ganske stor, så det vil ta deg en stund å laste den ned. "Vi forstår at størrelsen på oppdateringen er enorm, og at nedlastingsprosessen vil ta litt tid", sier GSC Game World.

På en veldig flittig måte har teamet delt hele listen over rettelser. Hvis du har tid (mens oppdateringen lastes ned, for eksempel), kan du ta en titt på den her.