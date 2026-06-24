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La oss få dette av veien først: Jeg er en stor fan av Star Fox 64/Lylat Wars. Det var et av mine favorittspill på Nintendo 64, blant de jeg brukte mest tid på (både SP og MP), og så kjøpte jeg det på nytt for 15 år siden med 3DS-remasteren. Så ta det som en advarsel: det er gjennom disse partiske brillene jeg skal snakke, der nostalgi står like høyt som forventningene.

Nå, for et merkelig lite spill dette er, ikke sant? Mainstream og tilgjengelig, ja, men samtidig en bisarr kombinasjon av utfordrende japanske arkadeskytespill og en mer lettbeint hyllest til Star Wars på Nintendos egen, «furry» måte. De klassiske romskytespill-eskapadene, men med ekstra dybde når du flyr i 3D. Det tilsynelatende enkle, repeterende opplegget, og så den skjulte kompleksiteten og den krevende mestringen. Med andre ord: du vil sannsynligvis enten elske det eller hate det, siden det bygger på sin egen unike formel, og denne nyutgivelsens oppgave er ikke å overbevise deg om noe annet.

Så, hvis du allerede elsket det, eller var det minste interessert i det tidligere tre tiår, er det verdt det selv om du har originalen tilgjengelig i NSO-katalogen? Vel, jeg sier ja. I bunn og grunn fordi dette sannsynligvis er Nintendos beste nyutgivelse noensinne.

Vi anmelder « Star Fox » Switch 2-remaken på Gamereactor.

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Vi har sett en rekke nyutgivelser og remastere fra selskapet, spesielt i løpet av det siste tiåret, da den nyere maskinvaren gjorde det mulig for utviklerne å skape en mer merkbar forskjell. Men hvis vi ser bort fra remaster-oppgraderingene, mener jeg at det nye Star Fox hører hjemme ved samme VIP-bord som The Legend of Zelda: Link's Awakening, Metroid: Zero Mission, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia og Pokémon Heart Gold/Soul Silver.

Sammenlignet med disse føltes imidlertid Velan Studios' innsats for meg mer som noen av de anerkjente Resident Evil-remakene fra Capcom. Nærmere bestemt får jeg mer av det jeg likte ved den opprinnelige oppskriften, men med dagens standarder for grafikk og spillbarhet, en betydelig utvidet fortelling og, i dette tilfellet, et latterlig stort antall ting å låse opp som den (utfordrende) prikken over i-en for fansen.

Du må imidlertid vite at den nye Star Fox på Switch 2 føles likt. Eller i det minste slik du husker det, fordi den forbedrede manøvrerbarheten med de finpussede kontrollene, sammen med den jevnere bildefrekvensen, ofte øker følelsen av fart. Men muskelminnet ditt vil tjene deg godt, siden ting er der de skal være, akkurat når du forventer det - noe som var et must for hardcore-fans av originalen. Når det er sagt, klarte jeg meg litt bedre på 3DS mens jeg jaktet på medaljer og høyeste poengsum (jeg klarte fortsatt ikke å slå min rekord på 212 treff i Corneria på Switch 2). Skyldtes det at refleksene mine var litt rustne? De ekstra grafiske detaljene som reduserte synligheten og klarheten? Jeg kan ikke sette fingeren på årsaken, men jeg nyter likevel utfordringen.

Sektorene X og Z er akkurat som du sikkert forestilte deg.

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Og det er nettopp her jeg må gi ros til den nylig tilførte utfordringsmodusen som den beste grunnen til å spille det nye spillet, selv før den flottere grafikken, den mer detaljerte historien eller den nye flerspillermodusen. For, akkurat som før, kan du prøve å tjene en medalje på hver planet ved å oppnå et visst antall treff samtidig som du holder vingmennene dine i live, og så har du «Expert Mode», som allerede ga mareritt på N64 og 3DS. Men «Challenge Mode» er akkurat det et spill som i stor grad er basert på repetisjon - akkurat som en arkadespillmaskin - har trengt.

Det er akkurat den typen spillmekanikk erfarne spillere trengte, med opptil seks mål å fullføre per planet, og noen av dem vil kreve mange, mange forsøk. Dessuten føles disse prestasjonene friske og interessante, ettersom de vekker nysgjerrigheten din og tvinger deg til å spille bedre og mer oppmerksomt. Tross alt har en stor del av sjarmen ved « Star Fox » alltid vært å finne ikke bare veiene gjennom de ulike rutene, men også de mange små skjulte hemmelighetene som får flere fiender til å dukke opp, som gir deg flere gjenstander, eller som utløser en ny kommentar fra kollegene dine.

Og ikke bekymre deg, for en av fryktene mine fra forhåndsvisningen er blitt fjernet: Samspillutfordringene har et eget område (for å unngå urettferdige forskjeller når man deler opp flyging og skyting), mens de også nye «Mouse Mode»-kontrollene er så krevende at jeg ikke forventer at de høyeste poengsummene vil avhenge av dette.

Landmaster-oppdragene er fortsatt en flott avveksling. Og vet du hvordan du flyr gjennom romrevner?

For å komme tilbake til replikkene fra skuespillerne - og selv om jeg vet at noen fans ønsket at de skulle forbli bokstavelig talt de samme, siden de har vært ikoniske memes i flere tiår - setter jeg også pris på omskrivningen av hele spillet. Skuespillerne gjorde en flott jobb, men enda mer enn det setter jeg pris på hvordan det nye manuset sømløst gir deg mer kontekst. Og dette skjer ikke bare i småpraten mellom mannskapet og general Pepper i pausene, men også med sporadiske tilleggskommentarer og vitser før, under og etter oppdragene, for ikke å nevne den encyklopediske Holovieweren. Slik oppdaterer man det som alltid har vært en rett frem historie fylt med enkeltlinjers vitser - ikke bare for å gjøre den mer logisk (for eksempel ved å gi utdypende begrunnelser for forgreninger i spillets forløp) og for å gi fansen et par avslørende detaljer jeg ikke vil røpe, men først og fremst for at både gamle og nye spillere skal kunne nyte den.

Selv om noen miljøer, som Fichina eller flerspillerversjonen av Corneria, ser litt styggere ut (spesielt når du krasjer), er også denne en fryd for øyet, spesielt for Nintendo-brukere. Balansen mellom tegneserie og realisme er etter min mening godt ivaretatt, selv om den våger å vippe litt mot det siste, men farger, belysning og design fremhever først og fremst fantasimiljøet. De pelskledde karakterene fungerer også, og overraskende bra i intercomene eller hvis du bruker dem som din egen avatar på GameShare. Teknisk sett, selv om jeg hadde noen tvil i begynnelsen, er dette et utrolig solid stykke arbeid fra Velan Studios på deres egen Viper Engine, og noe sier meg at Nintendo vil holde dem i nærheten for fremtidige spill, forhåpentligvis med et nytt « Star Fox » blant dem. Spillet utnytter HDR og surroundlyd bedre enn de fleste førstepartsspill, og det byr på noen av de beste cutscenene laget direkte i spillmotoren vi har sett på et Nintendo-system, med forbedret filmisk utforming og fantastiske bilder.

Dette bidrar også til å gjøre allerede legendariske øyeblikk enda mer minneverdige - enda en grunn til å håpe på remakes. Min første gang på de nye Zoness eller Titania, den første gangen jeg opplevde den rørende sekvensen på nytt, eller den første gangen jeg gravde meg gjennom ormehullet, ga meg gåsehud, og jeg er en gammel hare som Peppy. Det er en John Williams/Star Wars-magi i Koji Kondos arbeid på Star Fox, like vakkert og enda mer episk enn låtene hans for Mario og Zelda på den tiden. Og å nyte dem fullt ut, fornuftig orkestrert, løftet bare hele opplevelsen.

Zoness (til høyre) er en av våre favorittplaneter i den nye versjonen.

Til slutt, flerspillermodusen. Først og fremst: nei, det er ingen mulighet for delt skjerm med fire spillere. Og jeg var også sint, «for det var jo sånn vi spilte» på 90-tallet. Men i dag gjør kompromissene et moderne spill krever at slike funksjoner er forbeholdt Mario Kart og noen få andre, og 3DS-remasteren introduserte allerede en løsning som fungerer enda bedre her: ett eksemplar av spillet, fire konsoller kan spille. I dette tilfellet kan til og med tre gamle Nintendo Switch (1)-konsoller bli med på moroa via GameShare, og du kan gjøre det enten lokalt eller til og med online. For meg er det en flott løsning for å gjenskape det vi gjorde den gang.

Når det gjelder selve flerspillermodusen «Battle Mode», er den også helt ny, ettersom originalen riktignok var ganske enkel. Jeg har spilt et par timer mot både CPU-boter og noen andre europeiske journalister, og siden jeg liker konseptet, håper jeg det får litt fart slik at det til slutt blir utvidet med mer innhold. Det er bare tre kart/planeter/moduser, men systemene er på plass (inkludert utmerkelser, rangeringer og mer), og luftkampene var morsomme og intense, der de tre alternativene føltes strategisk forskjellige, selv om du ikke bør forvente et fullverdig nettskytespill. Vær forberedt på å bli skutt ned og respawne ofte, med mindre du kommuniserer med vingmennene dine, og det er en veldig interessant tilnærming dersom denne modusen skulle vokse i fremtiden: å se om velorganiserte skvadroner erobrer den online galaksen.

På Switch 2 gir « Star Fox » meg akkurat det jeg ønsker meg i en moderne nyinnspilling, og viser dermed Nintendo hva som vil kreves av «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» om noen måneder. Moderne, spektakulær grafikk, ja, men også en forsiktig finjustering av den opprinnelige spillmekanikken, en interessant utvidelse av fortellingen, en respektfull oppdatering av de elskede karakterene som fremhever snarere enn ødelegger personligheten deres, og en sjenerøs mengde spillbare ekstramateriale. Du har gjort faren din stolt, Velan Studios.