Star Wars: Battlefront IIs utviklingsteam ønsker å komme sammen igjen for et tredje spill

HQ

Star Wars: Battlefront II er utrolig populært igjen akkurat nå. Til tross for at EA bestemte seg for å avslutte spillet tilbake i 2020, og satte en stopper for videre støtte, har den nylige suksessen til Andor og håpet som det igjen har innpodet Star Wars fans har ført til at spillertallene er gjennom taket. Men det er ikke alt, selv de tidligere utviklerne ser ut til å være ivrige etter å returnere til en galakse langt, langt borte.

Som lagt merke til på en Battlefront II Reddit-tråd, har eks-utvikler Mats Helge Holm uttalt at han gjerne vil komme tilbake til serien på et tidspunkt i fremtiden, og at han ikke er alene, da "mange" eks-utviklere også ville være interessert i å gjøre det.

På spørsmål om hvilke utviklere som sier de vil tilbake til Battlefront, svarte Holm i sin helhet: "Jeg, og etter å ha hørt rundt i min gruppe av tidligere kolleger, ønsker vi å samle gjengen igjen."

Selv om EA ikke har virket altfor opptatt av å vende tilbake til verden av Battlefront i det siste, er den massive utgiveren ikke fremmed for Star Wars, og det vil ikke endre seg. Mens vi forventer at Respawn snart avslutter Star Wars Jedi -serien med en tredje og siste del, jobber Titanfall -utvikleren for tiden også med et RTS som foregår i Star Wars -universet sammen med Bit Reactor, og dette er kjent som Star Wars Zero Company. Så siden EA og Disney fortsatt ser ut til å være to piloter i en podracer, er det kanskje en verden der Battlefront III blir en realitet.