Star Wars: Fate of the Old Republic blir ikke et RPG på over 100 timer

HQ

Star Wars: Fate of the Old Republic Det nye RPG-spillet blir ikke et viltvoksende RPG som tar deg mer enn 100 timer å fullføre. Det er bekreftet av ingen ringere enn spillets regissør, Mass Effect- og Star Wars: Knights of the Old Republic-veteranen Casey Hudson.

I et intervju med Bloomberg forklarte Hudson at han mener et spill som tar over 100 timer å spille bare for å fullføre det, kan være en ulempe for å skape hype. "Større er ikke nødvendigvis bedre. Hvis jeg er begeistret for et spill og så finner ut at det er 200 timer langt - selv om jeg ikke har noen ambisjoner om å fullføre det - lurer jeg på om jeg kommer ut av første akt hvis jeg legger ned 20 timer? Mange spillere vil bare spille noe og fullføre det," sa Hudson.

Dette betyr imidlertid ikke at du bare får en 20-timers kampanje og så er du ferdig, for Hudson sa at hvis du vil spille FOTOR på nytt, kan du gjøre det og oppdage forskjellige historier, omtrent som i de gamle BioWare-klassikerne. Hudson ønsker også å bryte en annen bransjetrend ved å ikke bruke for lang tid på å lage Star Wars: Fate of the Old Republic. "Å lage spill som tar fem eller sju år - det er det ingen av oss som ønsker å gjøre", sa han. Han har tidligere lovet at spillet vil være tilgjengelig før 2030.

Vi setter stor pris på når et spill ikke vil konsumere hele livet vårt i hundrevis av timer bare for å nå rulleteksten. Men samtidig hører du også en veldig høylytt del av internett som basher en ny AAA-utgivelse når den bare tilbyr 20 timers spill for en prislapp på $ 70. Det virker som om det ikke er noen måte å vinne på, men jeg vil vanligvis falle på Hudsons side, som en som kan forplikte seg til kanskje ett 100-timers spill i året.