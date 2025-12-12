Star Wars: Galactic Racing annonsert og ser fantastisk ut

Ryktene viste seg å være sanne: et nytt Star Wars-spill ble avduket på The Game Awards, og tittelen avslører tydelig hva det handler om. Vi snakker om Star Wars: Galactic Racer, et racingspill som foregår på flere steder i George Lucas' gamle galakse - men som tilsynelatende ikke er spesielt relatert til de gamle podracer-spillene.

Her konkurrerer du mot andre førere i kjøretøy som minner om oppgraderte versjoner av Lukes gamle landspeeder fra Tatooine. Traileren avslørte ikke mange detaljer om gameplayet, men det er tydelig at det blir spektakulære race gjennom krasjede Star Destroyers (planeten Jakku, kanskje?), isplaneter og andre steder i den såkalte Outer Rim.

Forutsetningen for løpet er beskrevet som følger :

"Imperiet er borte og galaksen er i ferd med å gjenoppbygges, og The Galactic League er dannet: en underjordisk, usanksjonert krets der syndikater finansierer kaos og mestere skapes."

Star Wars: Galactic Racer slippes neste år til PC (Epic Games Store), PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og du finner den første traileren nedenfor.