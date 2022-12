Star Wars Jedi: Survivor bekrefter at gameplay og spennende endring vises på fredag

HQ

Da jeg tidligere i dag skrev om at Steam hadde røpet Star Wars Jedi: Survivor sin lanseringsdato nevnte jeg at vi også kunne være ganske sikre på å få spillets første gameplaytrailer natt til fredag. Dette har nå blitt bekreftet og mer til.

EA og Respawn kan nemlig ikke bare offisielt fortelle at vi får se gameplay fra Star Wars Jedi: Survivor på The Game Awards natt til fredag, men har i samme slengen gitt oss et bilde som nærmest bekrefter ryktene om at Cal også vil kunne bruke en blaster denne gangen. Forhåpentligvis får vi se hvorfor i alle dager noe slikt kommer godt med når man har en lyssabel og kan bruke kraften i gameplaytraileren.