Star Wars Jedi: Survivor har ulike kampstiler og flere måter å utforske på

Til tross for at vi fikk en gameplaytrailer på The Game Awards er det fortsatt mye hemmelig med Star Wars Jedi: Survivor. Gledelig nok får i alle fall gradvis vite litt mer.

I dag er det Game Informer som står for litt interessant informasjon om spillet. Star Wars Jedi: Survivor-regissøren Stig Asmussen forteller nemlig at vi vil få fem forskjellige kampstiler å velge blant, og hver av dem vil fungere bedre på enkelte fiender enn andre. Vi har allerede sett noen av dem siden én stil lar oss bruke to lyssabler samtidig, mens en annen kombinerer en lyssabel og blaster slik at det er lett å veksle mellom nærkamper og ta de på avstand. Ikke akkurat noe for en sivilisert alder, men som Asmussen sier må Cal Kestis bruke uvanlige metoder for å ha en sjanse en denne verdenen.

En annen variant er inspirert av Kylo Rens ved at fokuset legges på trege kraftige angrep som kjennetegnes med at lyssabelen får de to utstikkerne nede ved håndtaket vi ser i gameplaytraileren.

Vi får også vite at den nye karen heter Bode Akuna, og at han ofte blir en del av gameplaysekvenser når det både er slåssing og hjernetrim. Hjernetrim gjelder også å komme seg fra sted til sted, for denne gangen blir det langt flere måter å navigere på. Ett eksempel er en slags gripkrok som lar oss klatre opp ting langt raskere eller svinge over avgrunner. På denne måten må vi noen ganger kombinere langt flere ferdigheter for å komme til nye og hemmelige steder. Topp dette med muligheten til å ri på forskjellige dyr, så høres det i alle fall meget ambisiøst ut.