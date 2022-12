Star Wars Jedi: Survivor-gameplay imponerer før lansering i mars

HQ

Takket være en glipp på Steam visste vi allerede at Star Wars Jedi: Survivor skal lanseres i mars med mindre noe uventet skjer, men blir det verd å plukke opp? Jeg vil si at etter i natt.

Som lovet har vi fått den første gameplaytraileren for Star Wars Jedi: Survivor, og det virker som om spillet både vil bygge videre på det som gjør originalen bra samtidig som det legger til nye ting som muligheten til å bruke to lyssabler samtidig, nye måter å bruke kraften på, en pistol og langt større områder å utforske. Det viser seg likevel at Steam bommet litt, for spillet lanseres den 17. mars og ikke den 15., så ventetiden blir bittelitt lengre enn det så ut som.