Star Wars Jedi: Survivor kommer til Game Pass på torsdag

Noen trykket på publiseringsknappen før planlagt tidligere i dag, så dette er kanskje ikke en kjempeoverraskelse for noen av dere. Ikke at det stopper nyheten fra å være ganske hyggelig.

Electronic Arts bekrefter at Star Wars Jedi: Survivor blir lagt til EAs Play List, noe som betyr at det også kommer til PC Game Pass og Game Pass Ultimate, den 25. april.

Dermed kan enda flere av dere spille det Ben syntes var et bra spill da det ble lansert for ett år siden, og undertegnede fikk spill en enda bedre versjon av takket være flere oppdateringer sent i fjor.