Star Wars Jedi: Survivor kommer til PS4 og Xbox One

Respawn gjentok stadig at Star Wars Jedi: Survivor bare kom til PC, PlayStation 5 og Xbox Series fordi de trengte ekstra kraft for å gjøre noen av de tingene de ønsket. De er ikke akkurat de første utviklerne som har sagt det, og de vil ikke være de siste som må forklare seg etter kort tid.

For Electronic Arts avslørte nemlig at Respawn har begynt å jobbe med å bringe Star Wars Jedi: Survivor til PS4 og Xbox One i kveldens investormøte. Det høres imidlertid ikke ut som om vi får disse versjonene i år, ettersom det talentfulle studioet er i de tidlige stadiene av porteringen.

Dette kan få blodet til å koke hos enkelte spillere der ute, ettersom spillet fortsatt sliter med en del tekniske problemer på PC, PS5 og Xbox Series, selv om noen av dem har blitt utbedret etter at Ben mange i sin anmeldelse. Det vet EA, noe som er en av grunnene til at denne kunngjøringen raskt ble etterfulgt av forsikringer om at det kommer flere oppdateringer til PC-, PS5- og Xbox Series-versjonene, og at disse har høyeste prioritet.

Det blir interessant å se om dette betyr at Star Wars Jedi: Survivor er et merkbart bedre spill når vi begynner å snakke om Game of the Year, samt hvordan det vil prestere på forrige generasjons konsoller.