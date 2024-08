Star Wars Jedi: Survivor kommer til PS4 og Xbox One i september

HQ

Det har gått et år siden Respawn kunngjorde at Star Wars Jedi: Survivor var under utvikling for PlayStation 4 og Xbox One etter bare å ha blitt lansert på PC, PS5 og Xbox Series. Vi har knapt hørt noe om det siden, men vi får se hvordan spillet kjører på svakere maskinvare ganske snart.

EA avslører at PS4- og Xbox One-versjonene av Star Wars Jedi: Survivor er satt til å lanseres 17. september, så vi er bare seks uker unna å se hvordan et spill som hadde noen alvorlige problemer på mye sterkere maskinvare i lang tid i det hele tatt kan fungere på forrige generasjons konsoller.