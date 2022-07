Star Wars: Knights of the Old Republic Remake har store problemer

HQ

Vi har hørt ekstremt lite om remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic etter at Aspyr endelig bekreftet spillet forrige september, men så sent som i mai ble vi lovet mer informasjon "snart". Denne oppdateringen blir nok ikke like positiv som tenkt.

Bloombergs Jason Schreier forteller at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake nå har blitt lagt på is etter at Jason Minor og Brad Prince, henholdsvis spillets "Art Director" og "Design Director", plutselig fikk sparken tidligere denne måneden. Allerede før sparkingen skal studioet ha fått beskjed om å ta en pause mens ledelsen leter etter nye kontrakter og muligheter. En av grunnene til sistnevnte virker å være at budsjettet har blitt sprengt siden Schreier sine kilder hevder at en demo de lagde for PlayStation og Lucasfilm ikke levde opp til forventningene til tross for at de brukte for mye tid og penger på den. At spillet i utgangspunktet skulle lanseres mot slutten av året men nå i stedet lukter på 2025 sier vel egentlig sitt, så ikke forvent godt nytt i nærmeste fremtid...om noen gang...