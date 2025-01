Star Wars Outlaws solgt dårligere enn Star Wars Jedi: Survivor i 2024

HQ

Ubisoft har ikke hatt en flott tid de siste årene. Etter hvert som trettheten med sin merkevare av åpen verden fortsetter, og mottakelsen blir mer lunken for hver nye utgivelse, selv når den er knyttet til store franchiser som Avatar og Star Wars, lurer vi på hva som er neste for den enorme utvikleren.

Star Wars Outlaws er ikke et dårlig spill. Vi likte det ganske godt i vår anmeldelse, og selv om det var problemer ved lanseringen, fortjente spillet en fair sjanse. Dessverre fikk det ikke en, ettersom Chris Dring (tidligere fra Gamesindustry.biz) rapporterer at Star Wars Outlaws i det minste i Europa solgte mindre enn Star Wars Jedi: Survivor i fjor.

Tatt i betraktning at Star Wars Jedi: Survivor ble utgitt i 2023, ser det ikke bra ut for eventyret i åpen verden. Star Wars Outlaws var også det 47. mest solgte spillet i året i Europa, noe som viser at ting ikke ser bra ut akkurat nå. Dring understreker at til tross for hva man måtte mene om den åpne verdenen i Ubisofts spill, har selskapet - både eksternt og internt - gjort noe bra for bransjen som helhet. De har investert i nye markeder, tatt gode initiativ og mye mer. Men kanskje er det på tide at det gjøres en større endring.