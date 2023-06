Starfield blir det minst buggy Bethesda-spillet noensinne

HQ

Bethesda Game Studios er kjent for å lage fantastiske spill, men de er også kjent for å ha mange bugs og tekniske problemer. Det er en av grunnene til at mange av oss stålsatte oss på en ekstraordinær mengde problemer da Starfield ble annonsert og vi ble fortalt at det vil være mer enn tusen planeter i spillet. Søndagens Starfield Direct gjorde ikke saken bedre ved å understreke hvor ambisiøst og enormt spillet er. Når Todd Howard i tillegg bekrefter at det ikke har 60 fps på Xbox Series kan man like gjerne kalle det Bugfield. Ikke ifølge Xbox. Snarere tvert imot.

Xbox-sjef Phil Spencer og Xbox Game Studios-sjef Matt Booty besøkte Giant Bomb under Summer Game Fest, og Booty sa noe svært interessant da han ble spurt om forventningene til Starfield:

<em>"Vi har veldig mange folk internt som spiller det. Når jeg jobber med Todd og teamet ser jeg antall bugs, og bare ved å se på tallene - hvis det ble lansert i dag - ville det hatt færrest feil av alle spillene Bethesda noensinne har gitt ut."

En svært lovende uttalelse som jeg er sikker på at gamere med stor G vil minne Booty på når de opplever noe rart i Starfield, men det høres definitivt lovende ut.

Hva er dine forventninger til Starfield når det gjelder de tekniske aspektene?