Starfield vil ikke ha 60 fps på Xbox Series

HQ

Hver eneste person hos Bethesda har alltid svart veldig forsiktig og vagt når de har blitt spurt om hva som er målet for bildefrekvens og oppløsning for Starfield på Xbox Series ... helt til nå.

Todd Howard bekrefter overfor IGN at Starfield vil kjøre i 4k og 30 bilder per sekund på Xbox Series X, mens Xbox Series S-eiere må nøye seg med 1440p og 30 bilder per sekund. Årsaken er ganske enkel, selv om mange sikkert vil stille spørsmål ved det:

"Vi låser det til 30 fordi vi vil ha den troverdigheten, vi vil ha alt det der. Vi vil ikke ofre noe av det."

Ikke overraskende med tanke på studioets historie. Howard sier imidlertid noe som vil overraske meg hvis det er helt sant:

"Heldigvis har vi fått det til å gå bra i dette. Den går ofte langt over det. Noen ganger ligger den på 60. Men på konsollene låser vi den fordi vi foretrekker konsistensen, der du ikke engang tenker på det. Og vi vil aldri ofre den opplevelsen som gjør at spillene våre føles helt spesielle. Så det føles veldig bra. Vi er veldig fornøyde med hvordan det føles selv i kampens hete. Og vi trenger dette spillerommet, for i spillene våre kan hva som helst skje."

Vil Starfield faktisk kjøre i 30 bilder per sekund mesteparten av tiden? De trenger riktignok ikke å få det til å kjøre på PlayStation-konsoller denne gangen, men Redfalls skuffende ytelse viser at det ikke nødvendigvis betyr at det er lett å få et spill til å kjøre bra.

Hva synes du om dette?