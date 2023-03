Starfield får en aldersgrense på 18+ i Australia

HQ

Selv om Bethesdas episke rollespill ofte omhandler modne temaer, er de sjelden veldig eksplisitte. Dette gjorde det mulig for The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4 å få en aldersgrense på 15+ i Australia for å gjøre dem tilgjengelige for et bredere publikum.

Det ser imidlertid ut til at det kommende Starfield blir en litt annen historie. Spillet, som vil være Bethesda Game Studios første originale franchise på over 25 år, lanseres endelig i september etter forsinkelsen i fjor. Dette betyr at vi er omtrent seks måneder unna utgivelsen, og nå har verdens innholdsvurderingsorganisasjoner for videospill startet aldersklassifisering av spillet.

Først ut er Australias klassifiseringsorgan, og det viser seg at det har fått en 18+-vurdering. Begrunnelsen for dette er at spillet skal ha mye vold og en del bruke av det som kategoriseres som narkotiske stoffer. Derimot har spillet absolutt ingen sex-scener eller referanser til noe slikt, så der knuses enkelte ønsker.

Er du overrasket over å se Starfield få en høyere aldersvurdering enn tidligere Bethesda Game Studios-titler, eller er det i tråd med det du forventet?