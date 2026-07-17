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Starfield

Starfield vil bli utvidet med «nytt Starborn-innhold» i 2027, med flere historier og forbedringer på vei

Bethesda har fortsatt store planer å gjennomføre når det gjelder sitt omfattende sci-fi-rollespill.

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Selv om det ikke helt har slått an hos spillerne på samme måte som nye Fallout- og The Elder Scrolls-spill pleier å gjøre, har Bethesda vært svært ivrig når det gjelder å støtte og utvide Starfield. Selv om lanseringen fant sted for tre år siden, finnes det fortsatt planer om å forbedre og utvide spillet, slik det er bekreftet i et nytt og omfattende oppdateringsinnlegg fra Bethesda.

I et avsnitt med tittelen «Starfield en fortsetter» forklarer Bethesda at de, etter å ha nådd 17 millioner spillere og nesten en milliard timer med spilletid, har besluttet å fortsette å støtte Starfield med forbedringer, oppdateringer og til og med nytt innhold.

I sin helhet skriver Bethesda: «Når vi går inn i år 3, vil vi fortsette å utvide de bosatte systemene med nye historier, målrettede forbedringer av spillopplevelsen og ytterligere oppdateringer, samtidig som vi forbereder oss på lanseringen av nytt Starborn-innhold neste år.»

I tillegg kommer ytterligere støtte til brukergenerert «Creations»-innhold, med planer om å «fortsette å investere i skapere og gi spillerne nye måter å gjøre Starfield til sitt eget på.» Faktisk legger utvikleren til at skaperne, blant de ulike spillene Bethesda støtter med Creations, så langt har tjent mer enn 10 millioner dollar i royalty fra arbeidet sitt.

Når det gjelder en konkret tidsplan for disse nye oppdateringene til « Starfield og det planlagte tilleggsinnholdet, er det ikke gitt noen eksakte opplysninger. Men du kan i det minste vekke interessen din i nærmeste fremtid ved å lese mer om at The Elder Scrolls VI er Bethesdas «primære utviklingsfokus, eller hvordan Fallout 5 er det «langsiktige målet.

Starfield

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