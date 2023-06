Starfield ville blitt forsinket lenger hvis det kom til PlayStation 5

HQ

Moderne Bethesda Game Studios-spill har vært fulle av feil og tekniske problemer, men alvorlighetsgraden har variert fra plattform til plattform. En av grunnene til dette er åpenbart at hver plattform krever unike grep, og at utviklerne ofte må dele fokuset sitt mellom dem. Derfor gir dagens kommentar mening.

IGNs Logan Plant forteller at Bethesdas forlagssjef, Pete Hines, under rettssaken mellom Activision/Xbox og FTC sa at Starfield aldri ville vært klart til lansering 6. september hvis det også kom til PlayStation 5.

Før fanboyene begynner å krangle: det er ikke fordi PS5 er vanskeligere å jobbe med eller noe sånt, men fordi det å ha én konsoll mindre å utvikle og kvalitetssikre for sparer tid og gjør at de kan fokusere på PC og Xbox Series. Dette er også en av hovedgrunnene til at Xbox Game Studios-sjef Matt Booty hevder at Starfield blir det minst buggy Bethesda-spillet noensinne.