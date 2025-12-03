StarLadder Budapest Major 2025: Astralis, M80 og Ninjas in Pyjamas slått ut

HQ

I går snakket vi alt om de siste og avgjørende kampene for Stage 2 av StarLadder Budapest Major, og hvordan seks lag konkurrerte om de tre siste plassene i Stage 3. Disse kampene er nå ferdigspilt, og noen store og velkjente organisasjoner nådde ikke opp.

Resultatene fra gårsdagens kamper innebar at Team Liquid slo ut Astralis, at Passion UA sendte M80 hjem, og at 3DMax også satte Ninjas in Pyjamas på flyet tilbake til Sverige.

De tre seirende lagene får plass i den tredje og siste fasen av den pågående turneringen, som fortsetter i morgen, 4. desember. Her skal de åtte sluttspillagene kåres, mens ytterligere åtte lag blir eliminert. Og med Stage 2 i bøkene, kjenner vi åpningskampene for Stage 3. Du kan se disse nedenfor, med forbehold om at andre serierunde og utover ikke vil bli seedet før disse er over.