StarLadders Budapest Major vil for første gang ha en best av fem-finale

Det er bare en håndfull bemerkelsesverdige Counter-Strike 2 turneringer igjen i 2025-kalenderen, og på denne fronten er et slikt eksempel StarLadder Budapest Major, som vil løpe mellom 24. november og 14. desember. Den massive turneringen vil se 32 lag kollidere i løpet av den tiden og hver jakter på en del av en premiepott på 1.25 millioner dollar, men å komme dit vil nå være litt mer utfordrende.

StarLadder har avslørt at de går bort fra sine egne tradisjoner og for første gang noensinne tilbyr en best-of-five-finalekamp for megaturneringen. Jepp, de to finalistlagene må vinne tre kart for å bli kronet til mester på dette arrangementet, en beslutning som antar at det ene laget ikke tørker det andre 3-0, vil forlenge serien ganske betydelig.

For mer informasjon på Budapest Major, kan du finne de 32 kvalifiserte lagene ved å gå over her.