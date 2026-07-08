State of Decay 3 vil kanskje ikke være inkludert i Game Pass til tross for tidligere kunngjøringer

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Et kommende Xbox Game Studios-spill som flere ganger har blitt bekreftet å komme til Game Pass, er Undead Labs' State of Decay 3. Mandag ble det imidlertid bekreftet at studioet hadde blitt solgt til en annen (ennå ikke offentliggjort) utgiver, og avtalen inkluderer tilsynelatende detaljer angående Game Pass.

Game File har nå avslørt at det ikke lenger er sikkert at «State of Decay 3» blir inkludert i Game Pass, ettersom oppkjøpet gir den nye eieren muligheten til å ikke gi ut det zombietema-spillet direkte til abonnementstjenesten. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er helt utelukket, og den nye eieren kan godt synes det er en god idé – men vi har ikke lenger noen garantier.

Så vi får bare vente og se. Spillet er planlagt lansert neste år, så vi bør ikke måtte vente altfor lenge på et svar.