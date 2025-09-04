Steam går ned akkurat når Hollow Knight: Silksong lanseres

HQ

Selv om Hollow Knight var en hit, og det med rette, føles den enorme oppmerksomheten rundt Hollow Knight: Silksong noe surrealistisk. Det originale indiespillet har bare noen gang nådd en topp på rundt 70 000 samtidige spillere på Steam, som selv om det ikke er noe lite tall, ikke er i nærheten av noen av gigantene som har lansert på plattformen.

Det er på grunn av dette at lanseringen av Silksong føles nesten mytisk i sin enorme størrelse, og beviset på dette er at akkurat da spillet ble lansert, har Steam nå gått ned og blitt rammet av en haug med nettverksfeil, noe som betyr at det er umulig å få tilgang til Valve's storefront.

Som Steamstat.us viser, står plattformen overfor problemer stort sett overalt rundt om i verden, noe som betyr at du ikke vil kunne legge til en kopi av Silksong til biblioteket ditt og spille det, eller til og med få tilgang til dine egne PC-spill og spille dem heller.

Det er uklart når Steam vil være tilbake og brukbart igjen, men den gode nyheten er at du fortsatt kan få tilgang til Silksong på PC, bare gjennom Xbox og Windows Store og via Game Pass, hvor det er en dag en lansering.