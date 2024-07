Steam-integrering kommer endelig til PS VR2 i august

HQ

Sonys siste inntog i VR-verdenen fikk ikke akkurat den beste starten. For prisen av mer enn en PS5 kan du få en maskin som har enda færre spill på den. Hodesettet har ikke solgt bra, men nå kan det komme en stor endring for å styrke biblioteket.

Steam-integrering vil komme på PS VR2 fra 6. august, ifølge en ny Steam-side for PS VR2-appen. Dette betyr at du endelig vil kunne koble Steam-biblioteket ditt til headsettet. Så lenge du har PC-adapteret som slippes dagen etter.

Selv om dette vil tillate deg å spille mye mer VR-spill på det dyre headsettet ditt, er vi ikke sikre på om det er nok av en endring for å tiltrekke seg nye kjøpere. Ifølge nylige rapporter er Sony ikke så interessert i nye spill for PS VR2, og det ser ut til at det bare ikke har gjort det så bra.