Stellar Blade utvikler mener AI er nødvendig for å utjevne konkurransevilkårene med store utviklere

Kunstig intelligens og hvordan den brukes i spillutvikling er fortsatt et omdiskutert tema. Noen mener at den ikke har noen plass i spillverdenen, mens andre ser fordelene og andre igjen omfavner den helt og holdent. En utvikler som mener at teknologien er nyttig, er koreanske Shift Up, skaperen av Stellar Blade, som i et nylig intervju uttrykte at den er nyttig for å hjelpe studioet med å slå oppover.

Som rapportert av GameMeca (takk, Automaton), Stellar Blade direktør Hyung-tae Kim har uttrykt at AI hjelper studioet med å konkurrere med de store AAA-titanene som har utviklingsteam og ressurser som massivt dverger studioet.

"Vi bruker rundt 150 personer på et enkelt spill, mens Kina bruker mellom 1 000 og 2 000. Vi har ikke kapasitet til å konkurrere, både når det gjelder kvalitet og innholdsvolum", forklarer Kim.

Han legger til at tanken med kunstig intelligens i spillutvikling ikke er å erstatte menneskelige arbeidere, men å gjøre dem i stand til å "én person kan utføre arbeidet til 100 personer".

Hva er din holdning til bruk av kunstig intelligens i utviklingen av dataspill? Tror du det vil komme til å spille en rolle i produksjonen av Stellar Blade 2? For mer om Shift Up, utviklerens 2025-ansattes bonuser ble nylig avslørt.