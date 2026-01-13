Gamereactor

Stellar Blade

Stellar Blade-utvikleren avsluttet 2025 med å belønne sine ansatte med Apple-utstyr og en heftig bonus

Det koreanske studioet fortsetter å belønne sine utviklere for den enorme suksessen til actiontittelen.

Det koreanske studioet Shift Up har rutinemessig belønnet sine ansatte med gaver og bonuser på slutten av kalenderåret for den enorme ytelsen til Stellar Blade. På slutten av 2024 inkluderte dette store bonussjekker og til og med PS5 Pro-enheter. Nå vet vi hva utvikleren hadde i vente for 2025.

Som rapportert av Seoul Economic Daily, sies det at Shift Up belønnet teamet sitt med nydelige $ 3,400 bonuser igjen, men matchet dette med et sett med Apple AirPods Max og en Apple Watch også.

Disse belønningene er selvfølgelig fortjent, ettersom rapporter tidligere har bemerket at Stellar Blade er den bestselgende PlayStation-eksklusive singleplayer PC-tittelen noensinne, for ikke å nevne den enorme suksessen den oppnådde på PS5 også. Fremtiden vil sannsynligvis bare se denne suksessen fortsette, ettersom Stellar Blade 2 er i arbeid.

Har du spilt Stellar Blade? Hvis ikke, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.

Stellar Blade

Stellar BladeScore

Stellar Blade
ANMELDELSE. Skrevet av Palle Havshøi-Jensen

Stellar Blade fra sørkoreanske Shift Up er et overraskende spennende bekjentskap av en type vi ikke ser så ofte lenger. Les hvorfor her.



