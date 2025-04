Stemmeinnspilling for Final Fantasy VII: Remake Part 3 ser ut til å være i gang

HQ

Mens Square Enix ser ut til å være lenger gjennom utviklingen av den tredje delen av Final Fantasy VII: Remake -trilogien enn mange ville ha forventet, med alvorlige livstegn som ble delt kort tid etter at Final Fantasy VII: Rebirth debuterte for et år siden, forventer vi at dette etterlengtede prosjektet fortsatt vil være et par år ute. Den forventede størrelsen vil bety at det vil ta teamet en stund å få det i kampform, men kanskje går utviklingen raskere enn du kanskje har trodd.

Insider Gaming har bemerket at stemmearbeid på det tredje spillet ser ut til å være i gang. Dette kommer opprinnelig via X-brukeren Kevin_Cabeza14, som har screengrabbet et innlegg fra stemmeskuespilleren Cody Christians Instagram-historie, der vi finner talentet i hodetelefoner og tilsynelatende i en opptaksbås med bildeteksten "så glad for å være tilbake med min bestevenn" og med et bilde av Cloud fast på toppen.

Det var opprinnelig tenkt at Final Fantasy VII: Reunion... Requiem... Revengeance... Revolutions... Reloaded... Revenge of the Sith... & Knuckles... hva enn Square Enix til slutt ender opp med, vil debutere en gang i 2027, men kanskje har utviklingen gått raskere enn forventet, ettersom stemmearbeid vanligvis er en av de siste delene av spillutviklingen.

Gleder du deg til Final Fantasy VII: Remake Part 3?