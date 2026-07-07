Stemmeskuespillerne til «Orbitals» er bekreftet
Kepler har bekreftet overfor Gamereactor hvem som skal legge stemmer til Shapefarms nye eventyrspill med to ulike historielinjer og et retro-anime-preg.
Orbitals (Switch 2)
Forleden fikk vi sjansen til å prøve ut «Orbitals » i co-op-modus, og våre inntrykk er nå tilgjengelige på Gamereactors hjemmeside. Der kan du finne ut mye mer om hvordan dette romeventyrspillet for to spillere fungerer, samt karakterenes bakgrunnshistorier og starten på historien.
I denne sammenhengen, da det ble kunngjort under den siste Nintendo Direct at «Orbitals » kommer til Switch 2 den 3. september, ble også noen av de dubbeversjonene av spillet på ulike språk – gode nyheter i en tid hvor konkurransen fra AI fører til at stadig flere videospill mangler lokaliserte stemmelegginger.
Nedenfor finner du stemmeskuespillerne for « Orbitals ».
Engelsk
- Maki: Rebecca Wang
- Omura: Stephen Fu
- Togen: Jonathan Ha
- Kinakoko: Cassie Ewulu
- Jaga: Brent Mukai
Japansk
- Maki: Risa Kageyama
- Omura: Ryota Ousaka
- Togen: Masaaki Mizunaka
- Kinakoko: Mayumi Oda
- Jaga: Tatsuya Kobayashi
Vi har også tatt med våre egne eksklusive forhåndsvisningsklipp fra spillet, som vi filmet på Nintendo Spanias kontorer; derfor er de lokalisert til spansk, men dette tar på ingen måte noe fra spillets skjønnhet.