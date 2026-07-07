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Orbitals

Stemmeskuespillerne til «Orbitals» er bekreftet

Kepler har bekreftet overfor Gamereactor hvem som skal legge stemmer til Shapefarms nye eventyrspill med to ulike historielinjer og et retro-anime-preg.

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Orbitals (Switch 2)

Orbitals (Switch 2)

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Forleden fikk vi sjansen til å prøve ut «Orbitals » i co-op-modus, og våre inntrykk er nå tilgjengelige på Gamereactors hjemmeside. Der kan du finne ut mye mer om hvordan dette romeventyrspillet for to spillere fungerer, samt karakterenes bakgrunnshistorier og starten på historien.

I denne sammenhengen, da det ble kunngjort under den siste Nintendo Direct at «Orbitals » kommer til Switch 2 den 3. september, ble også noen av de dubbeversjonene av spillet på ulike språk – gode nyheter i en tid hvor konkurransen fra AI fører til at stadig flere videospill mangler lokaliserte stemmelegginger.

Nedenfor finner du stemmeskuespillerne for « Orbitals ».

Engelsk


  • Maki: Rebecca Wang

  • Omura: Stephen Fu

  • Togen: Jonathan Ha

  • Kinakoko: Cassie Ewulu

  • Jaga: Brent Mukai

Japansk


  • Maki: Risa Kageyama

  • Omura: Ryota Ousaka

  • Togen: Masaaki Mizunaka

  • Kinakoko: Mayumi Oda

  • Jaga: Tatsuya Kobayashi

Vi har også tatt med våre egne eksklusive forhåndsvisningsklipp fra spillet, som vi filmet på Nintendo Spanias kontorer; derfor er de lokalisert til spansk, men dette tar på ingen måte noe fra spillets skjønnhet.

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