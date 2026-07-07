Stemmeskuespillerne til «Orbitals» er bekreftet

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Forleden fikk vi sjansen til å prøve ut «Orbitals » i co-op-modus, og våre inntrykk er nå tilgjengelige på Gamereactors hjemmeside. Der kan du finne ut mye mer om hvordan dette romeventyrspillet for to spillere fungerer, samt karakterenes bakgrunnshistorier og starten på historien.

I denne sammenhengen, da det ble kunngjort under den siste Nintendo Direct at «Orbitals » kommer til Switch 2 den 3. september, ble også noen av de dubbeversjonene av spillet på ulike språk – gode nyheter i en tid hvor konkurransen fra AI fører til at stadig flere videospill mangler lokaliserte stemmelegginger.

Nedenfor finner du stemmeskuespillerne for « Orbitals ».

Engelsk



Maki : Rebecca Wang

: Rebecca Wang

Omura : Stephen Fu

: Stephen Fu

Togen : Jonathan Ha

: Jonathan Ha

Kinakoko : Cassie Ewulu

: Cassie Ewulu

Jaga: Brent Mukai



Japansk



Maki : Risa Kageyama

: Risa Kageyama

Omura : Ryota Ousaka

: Ryota Ousaka

Togen : Masaaki Mizunaka

: Masaaki Mizunaka

Kinakoko : Mayumi Oda

: Mayumi Oda

Jaga: Tatsuya Kobayashi



Vi har også tatt med våre egne eksklusive forhåndsvisningsklipp fra spillet, som vi filmet på Nintendo Spanias kontorer; derfor er de lokalisert til spansk, men dette tar på ingen måte noe fra spillets skjønnhet.