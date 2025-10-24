Stephen A. Smith kobler NBA-gamblingarrestasjoner til Trumps hevnagenda: "Han kommer"

HQ

De nylige arrestasjonene av NBA-stjerner og -trenere på grunn av påståtte innsidesatsinger og mafiastøttede pokeropplegg har utløst dristige påstander fra ESPN-vert Stephen A. Smith, som nå sier at president Donald Trump bruker de juridiske handlingene som en del av en bredere " hevnagenda."

Smith reagerte på torsdagens arrestasjoner: 30 personer totalt, inkludert Miami Heat-guarden Terry Rozier, den tidligere Cleveland Cavaliers-spilleren og assistenttreneren Damon Jones og Portland Trail Blazers' hovedtrener Chauncey Billups, og advarte om at dette bare kan være begynnelsen. "Dette er bare toppen av isfjellet. Alle bør stålsette seg, for han kommer", sa Smith.

Tiltalene dekker to store ordninger. Rozier skal ha handlet med innsideinformasjon for å tjene penger på sportsspill, og skal til og med ha forfalsket en skade for å manipulere resultatene. Andre tidligere NBA-spillere, inkludert Jontay Porter og Damon Jones, er mistenkt for lignende aktiviteter, og myndighetene har undersøkt syv kamper mellom mars 2023 og mars 2024.

Du er kanskje interessert :



NBA-trener og -spiller arrestert for gambling og betting som involverer mafia og falske skader.

Mafia og NBA-stjerner jukset til seg 7 millioner dollar i riggede pokerspill med røntgenbord og kontaktlinser som leste merkede kort.



Separat fikk vi også nyheten om at Billups og Jones angivelig ble brukt som kjendislokkemidler av tre av New Yorks mafiafamilier (Bonanno, Genovese og Gambino) for å lokke ofre inn i riggede pokerspill. Disse operasjonene skal ha svindlet spillere for opptil 7 millioner dollar ved hjelp av merkede kort, spesielle kontaktlinser og til og med røntgenbord. Når ofrene motsatte seg betaling, skal de kriminelle ha brukt trusler og vold.

NBA har gitt Rozier og Billups umiddelbar permisjon og understreket sin forpliktelse til integritet. ""Vi tar disse anklagene på største alvor, og spillets integritet er fortsatt vår høyeste prioritet,", uttalte ligaen.

Arrestasjonene har også blåst nytt liv i debatten om forholdet mellom profesjonell idrett, tipping og politikk. Smiths kommentarer fikk umiddelbar motbør fra FBI-direktør Kash Patel, som kalte forestillingen om at Trump orkestrerte arrestasjonene " det dummeste jeg noensinne har hørt fra noen i moderne historie."

Med føderale domstoler som forventes å se en jevn strøm av tiltalte i løpet av de kommende ukene, står NBA og spillerne overfor et avgjørende øyeblikk, mens Smiths advarsel holder spekulasjonene om Trumps "hevnagenda" i idretten i høyeste grad i live.