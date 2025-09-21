Steven Knight skriver ikke den neste James Bond-filmen med noen skuespiller i tankene

HQ

Nå som vi vet hvem som skal regissere den neste James Bond-filmen og hvem som skal skrive prosjektet, har spørsmålet naturlig nok flyttet seg til hvem som skal ta over mantelen og bli den neste 007.

Dette er ikke noe som ser ut til å bekymre manusforfatter Stephen Knight, som i et intervju med BBC Radio 5 Live (takk, RadioTimes.com) nylig forklarte at han skriver manuset uten å ha noen stjerne i tankene.

På spørsmål om hvem som blir den neste Bond, svarte Knight: "Jeg kan ikke snakke om det." Han ble deretter spurt om han har skrevet manuset uten å ha en skuespiller i tankene, hvorpå han svarte: "Eh... ja."

Han fortsatte med å diskutere prosjektet ved å legge til: "Det er fantastisk å bli invitert til å gjøre det. Jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg håper at jeg, som Bond-fan i så mange år, vil bli gjennomsyret av det, og at jeg vil være i stand til å produsere noe som er det samme, men annerledes, og bedre, sterkere og dristigere."

Når det gjelder hvorvidt vi kan forvente oss noe av Knights Peaky Blinders teft, uttalte han: "Vi får se, vi får se ... Du vet ikke hva som kommer til å skje før du begynner å skrive."

Gleder du deg til den neste 007-filmen, og hvem tror du vil få rollen som James Bond i den?