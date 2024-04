Still Wakes the Deep: En første smakebit av den oppslukende skrekktittelen

HQ

Da Still Wakes the Deep ble annonsert i fjor reagerte folk positivt på den første teaser-traileren. Den dreide seg om en ensom oljerigg som har blitt kompromittert, der noe forferdelig ser ut til å ha skjedd, mens vi inntar rollen som den tilsynelatende eneste overlevende, en skotte ved navn Caz McLeary.

Rett før påske fikk jeg muligheten til å se litt mer av spillet under en ID@Xbox-presentasjon med utviklerne, The Chinese Room, nærmere bestemt med hoveddesigner Rob McLachlan, som både snakket om arbeidet med denne tittelen og viste rundt 15 minutters gameplay. Det jeg fikk se, fant sted kort tid etter at en katastrofe inntraff, men teamet vil fortsatt ikke si hva som faktisk skjedde. Det som er klart, er at Caz har havnet midt oppi noe uventet, og han er veldig kald, noe som betyr at han må varmes opp før han i det hele tatt kan begynne å lete etter vennene sine og andre mulige overlevende. Gjennom det interne kommunikasjonssystemet får han kontakt med en annen riggarbeider som brått blir stille.

Det finnes livbåter på den havarerte oljeriggen, men det blir ikke lett å komme seg til dem.

Han leter videre og finner ut at alle telefonlinjene til fastlandet ser ut til å ha blitt kuttet, noe som er et stort problem siden spillet utspiller seg på 70-tallet og internett og mobiltelefoner ikke eksisterte ennå. Dette er et viktig aspekt, og utviklerne forklarer at de ønsket å gjenskape atmosfæren fra skrekkfilmene på 70- og tidlig 80-tall, der følelsen av å være en ensom og sårbar overlever dominerte. Den største nevnte inspirasjonskilden var klassikeren The Thing, men også Stanley Kubrick ble nevnt.

Det er tydelig at teamet virkelig har gjort hjemmeleksen sin, og alt fra forlatte korridorer med bølger som pisker mot vinduene til røykfylte kontorer og kantiner understreker virkelig denne epoken. Selv er jeg gammel nok til å huske første halvdel av 80-tallet, og opplever mye av det jeg ser med en behagelig følelse av nostalgi. Oljeriggen Beira D ligger for øvrig utenfor kysten av Skottland, og det var viktig for utviklerne å gjenskape følelsen av en autentisk oljerigg fra den tiden, og McLachlan sier at teamet gjorde "grundige undersøkelser" av hvordan designet skulle se ut.

Det som traff Beira D, ser ikke ut til å være menneskelig.

Designet er kort sagt i toppklasse, og det er vanskelig å ikke la seg imponere av det kalde og klaustrofobiske miljøet på en skadet oljerigg i storm. Lydbildet er også noe for seg selv, med en konstant ubehagelig knirking som får det til å føles som om alt kan kollapse når som helst. På toppen av det hele ser det ut til at Still Wakes the Deep utspiller seg rundt juletider, noe som skaper en nesten pervers kontrast mellom de ansatte som har forsøkt å gjøre den sterile og litt slitte metallkonstruksjonen litt mer festlig, og det faktum at en ond, dødelig tilstedeværelse har rammet stedet.

Men tilbake til eventyret, der hovedpersonen vår nå leter etter bestevennen Roy, som jobber som kokk. Snart hører han stemmer fra en kollega som heter Trots som roper på hjelp i et låst rom som på mystisk vis stråler, hvorpå stemmen stopper og Caz innser at det verste ser ut til å ha skjedd. Oljeriggen er stor og inneholder alle slags fasiliteter, ikke minst for rekreasjon, og på sin vei rundt passerer Caz biljardbord og lignende.

Hovedpersonen Caz har ingen våpen eller spesielle evner, men han kan svømme.

Følelsen av sårbarhet forsterkes av at Caz er ubevæpnet, og McLachlan bekrefter også at det ikke finnes våpen i denne tittelen. Du har altså ingen mulighet til å forsvare deg mot en eventuell trussel. Faktisk finnes det ingen spesielle evner av noe slag, og det eneste utstyret du har, er hodelykten som er montert på hjelmen.

Til tross for at mye av den skadede riggen ser ut til å være øde, kan jeg allerede fortelle at utviklerne har klart å gjenskape følelsen av at hovedpersonen alltid blir overvåket. I likhet med nevnte The Thing er mye av uhyggen basert på det du ikke ser og ikke vet, snarere enn noe mer håndfast. Hovedpersonen kan riktignok se noe, men det forsvinner raskt og etterlater meg som seer med en ubehagelig følelse av at det jeg så, kanskje ikke var ekte likevel.

Litt etter litt blir riggen ødelagt, og det blir stadig vanskeligere å overleve.

En positiv bølge skyller over meg når jeg kommer til kjøkkenområdet og innser at en rystet Roy tross alt er i live, og duoen legger raskt en plan for å prøve å komme seg til livbåtene, med Caz som den første som rydder vei. Oljeriggen har fått mye juling og kommer utvilsomt til å synke til slutt, så i tillegg til mulige fiender er det også omgivelsene å ta hensyn til. For å komme seg ut av kjøkkenet på jakt etter livbåter må Caz krype gjennom ventilasjonssjakter. Kort tid etter dukker det opp særdeles ubehagelige syner av lik som blir banket opp og festet til vegger og tak i en slags grusom kunstinstallasjon komplett med blodsprut. Jeg har ennå ikke sett noe monster, men hva det enn er, ser det ikke ut til å være menneskelig.

Pang! Stillheten brytes og veggene kollapser, og da skjønner Caz at det ser ut til å være et slags organisk monster som har trengt inn i konstruksjonen. McLachlan forklarer at vi kommer til å dø ofte, men har også lagt inn en forenklet Story Mode der vi ikke kan dø for dem som bare vil oppleve historien uten å ta noen sjanser. Det er en tilnærming som noen vil fnyse av, men som også utvider det potensielle publikummet.

Reisen til livbåtene fortsetter for Caz, og det viser seg at det finnes små minispill-lignende oppgaver for å åpne dører eller lirke opp ventilasjonskanaler. Presentasjonen ender kort tid etter i et stort vaskerom der en radio spiller dagens værmelding. Et så ufarlig sted føles svært uhyggelig med sin duse belysning og omfattende skader, og praten om været akkompagnerer følelsen av liv og død på en makaber måte, da en masse tentakellignende lemmer raskt dukker opp fra taket.

Beira D ligger et sted utenfor kysten av Skottland, og design, språk, vær og andre faktorer bidrar til en autentisk følelse.

Jeg var nysgjerrig på Still Wakes the Deep etter den første presentasjonen på Xbox Games Showcase i juni 2023, men etter å ha sett enda mer har hypen faktisk økt. Det ser ut til å by på svært stemningsfull horror, og jeg setter stor pris på hvordan The Chinese Room har jobbet for å skape et autentisk miljø som forsterkes ytterligere av at det kun ser ut til å være brukt skotske stemmeskuespillere, noe som bidrar til følelsen av at oljeriggen faktisk befinner seg i et bestemt geografisk område.

18. juni er lanseringsdatoen for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S, og det er glimrende inkludert i Game Pass fra dag én. Hvis du er fan av klassiske skrekkfilmer, spesielt The Thing, synes jeg virkelig du bør holde øyne og ører åpne for denne, selv om jeg tror dette kan være noe ekstra og unikt for skrekkfans generelt også.