Still Wakes the Deep får en fast lanseringsdato i juni

Still Wakes the Deep stjal nesten showet under Xbox Games Showcase i juni i fjor da dette tilsynelatende svært skremmende spillet ble vist frem. Det har en virkelig grusom setting på en avsidesliggende skotsk oljerigg, og siden det er 1975, er det ikke akkurat internett eller smarttelefoner tilgjengelig.

Som du kanskje forventer skjer det noe forferdelig på riggen, og du er plutselig alene uten mulighet til å få hjelp - og for å gjøre vondt verre virker det som om noe overnaturlig har bestemt seg for å besøke deg. Nå har vi fått en ny trailer for spillet som ikke bare skaper en uhyggelig atmosfære, men som også avslører lanseringsdatoen.

Det viser seg at The Chinese Room gjør seg klar til å skremme oss 18. juni til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det vil også bli lagt til i Game Pass fra dag 1.