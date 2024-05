Still Wakes the Deep stemmeskuespillere introdusert

Dette er definitivt ikke et eventyr for sarte sjeler, men en seriøs kandidat til årets skumleste eventyr.

Still Wakes the Deep fanger oss på en oljeplattform med et monster

den 12 juni 2023 klokken 09:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Gjengen som ga oss Dear Esther og Everybody's Gone to the Rapture skal gjøre folk redde for å jobbe på Nordsjøen i 2024.