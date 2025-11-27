Stranger Things vender tilbake til Dead by Daylight i januar

HQ

Vi soler oss alle i gleden over at Stranger Things er tilbake akkurat nå, etter at det første bindet til den femte og siste sesongen av serien har debutert på Netflix. Dette øyeblikket, disse følelsene, alt dette er ting vi også kommer til å føle i slutten av desember, når den andre Volume og den store finaleepisoden slippes 25. og 31. desember. Men det er tydeligvis ikke siste gang vi blir viklet inn i historien som omgir byen Hawkins og det uvanlige riket Upside Down...

Etter at Dead by Daylight og Netflix samarbeidet om et Stranger Things-kapittel tilbake i 2021, er vi nå lovet en retur, i form av et andre kapittel som lanseres i 2026. Vi har ingen fast informasjon og detaljer om hva dette vil tilby, annet enn teaseren som alt annet enn bekrefter Vecna vil ankomme som en morder for å styrke rekkene som allerede har en Demogorgon.

Det er også rimelig å anta at dette andre kapittelet vil introdusere flere helter og karakterer, ettersom det forrige kapittelet kun inneholdt Nancy og Steve som overlevende, sannsynligvis fordi resten av barnegjengen var for unge til å bli sittende fast i et videospill der de ble brutalt revet i stykker av monstre og seriemordere. Nå er imidlertid disse skuespillerne fritt vilt, til tross for alderen på karakterene deres i serien...

Vi har ingen fast dato for dette samarbeidets ankomst, men vi vet at det starter i januar 2026. Bortsett fra Vecna, hvem andre ønsker du å se fra Stranger Things i Dead by Daylight?